BAE, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınını ve İsrail bayrağı açmasını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip İsrail bayrağı açmasını kınayarak, bu eylemi kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirdi ve İsrail makamlarını sorumlu tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin düzenlediği baskını ve bazı grupların İsrail bayrağı açmasını kınayarak, bu durumu "provokasyon ve kabul edilemez aşırılık yanlısı bir eylem" olarak nitelendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statüye saygı gösterilmesi, tüm kutsal mekanların korunmasının güvence altına alınması, Ürdün'ün vakıfların himayesi ile Aksa'nın yönetimindeki rolüne saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Gerilimi tırmandıran eylemlerden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, gerilimi artırabilecek ya da bölgede istikrarı sarsabilecek hiçbir bir adımın atılmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, uluslararası meşruiyet kararlarına ve imzalanmış anlaşmalara aykırı olan, daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek tüm uygulamaları kesin bir şekilde reddettiği yinelendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okumuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış, "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
