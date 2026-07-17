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BAE Devlet Başkanı'nın Danışmanı'ndan Körfez İşbirliği Konseyinin güçlendirilmesi çağrısı

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BAE Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için daha etkin hale getirilmesinin acil bir gereklilik olduğunu belirtti. Açıklamada, İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarına da değinildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ortak güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi açısından daha etkin hale getirilmesinin "acil bir gereklilik" olduğunu belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, KİK'in üye ülkelerin güvenlik ve istikrarını güçlendirmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Mevcut performansın mütevazı görünse bile Konseyin rolünü geliştirmek ve ortak güvenliğe katkısını artırmak için bir teşvik olması gerektiğini vurgulayan Gargaş, bunun mevcut durumun kabullenilmesine yol açmaması gerektiğini belirtti.

İran, ABD'nin düzenlediği saldırılara misilleme olarak, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki Amerikan üsleri ile askeri tesislerini hedef aldığını duyurmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, 25 Mayıs 1981'de BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman tarafından bölgesel koordinasyon, entegrasyon ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kuruldu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
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