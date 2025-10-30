BAE'den Gazze'ye 7 Bin 200 Ton İnsani Yardım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze Şeridi'ne gönderdiği ve 7 bin 200 ton gıda, barınak ve tıbbi malzeme taşıyan gemi Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde, BAE'nin, Gazze Şeridi'ndeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere gönderdiği 7 bin 200 ton gıda, barınak ve tıbbi malzeme taşıyan insani yardım gemisinin, Gazze'ye nakledilmek üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

Bu adımın, BAE'nin Filistin halkına destek olmak için yürüttüğü insani köprü kapsamında atıldığı aktarılan haberde, geminin, Gazze Şeridi halkının yaşadığı krizin hafifletilmesi amacıyla çeşitli gıda yardım malzemelerinin yanı sıra barınma ve tıbbi yardım malzemeleri taşıdığı ifade edildi.