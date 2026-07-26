Haberler

BAE'den İsrailli yerleşimcilerin cami yakmasına kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistin köylerine saldırılarını ve Tulkerim'de cami yakmasını kınadı. Açıklamada, İsrail hükümetine sorumluları cezalandırma ve uluslararası topluma müdahale çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin köylere yönelik saldırılarını ve Tulkerim'de bir camiyi yakmasını şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tulkerim kentinde bir camiyi yakması "Müslümanlara karşı kışkırtıcı, provokatif bir eylem ve radikal bir terör faaliyeti" olarak nitelendirildi.

İsraillilerin tekrarlanan saldırılarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail hükümetine bu tür uygulamaları kınama, sorumluları cezalandırma ve tüm sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu konuda gösterilecek her türlü ihmalin gizli bir onay anlamına geleceği, nefret, ırkçılık ve istikrarsızlık döngüsünü daha da derinleştireceği vurgulandı.

Uluslararası topluma da sorumluluk alma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail ihlallerinin durdurulması, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede durumun daha da tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Orta Doğu'da adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesinin, iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri

Putin'den dünyayı alarma geçiren karar! Rus ordusuna emri verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'de sürpriz veda
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

CHP'nin törenine 'figüran taşındı' iddiası! Başsavcılık harekete geçti
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi