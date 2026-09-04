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BAE'den Yusuf el-Karadavi'nin Oğluna Af

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin şair ve yazar oğlu Abdurrahman Yusuf el-Karadavi hakkında af kararı çıkarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin şair ve yazar oğlu Abdurrahman Yusuf el-Karadavi hakkında af kararı çıkarıldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Karadavi hakkında aldığı af kararını yayımladı.

Haberde af kararının uygulanması için işlemlerin başladığı aktarılırken, konuya ilişkin detaylı bilgi yer almadı.

Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi Siber Suçlar Dairesinin, 27 Ağustos'ta Karadavi'yi kendisine yöneltilen "bazı güvenlik suçlarından" mahkum ederek 10 yıl hapis ve 200 bin dirhem para cezasına çarptırdığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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