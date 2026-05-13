BAE'li yetkili Gargaş: Körfez'deki Arap-İran ilişkileri çatışma ve anlaşmazlıklar üzerine inşa edilemez

??????? Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Körfez'deki Arap-İran ilişkilerinin çatışma ve anlaşmazlıklar üzerine kurulamayacağını belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği önemli ziyareti ve bunun bölgesel sürece olası etkilerini takip ettiğini ifade etti.

BAE'nin siyasi çözümlerin ve müzakere yolunun önemini yeniden teyit ettiğini kaydeden Gargaş, ülkesinin farklı temaslarında bu yaklaşımı benimsediğini aktardı.

Gargaş, açıklamasında, "Körfez'deki Arap-İran ilişkileri çatışma ve anlaşmazlıklar üzerine inşa edilemez. Halklarını köklü tarihi ve coğrafi bağların bir araya getirdiği bir bölgede yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gargaş savaşı istemediklerini ve bundan kaçınmak için samimi şekilde çalıştıklarını belirtti.

Gargaş, BAE'nin egemenliğini güç, etkinlik ve kararlılıkla koruyacağını vurgulayarak, "BAE'nin önceliği ve köklü inancı siyasi çözümleri öncelemek olmaya devam edecektir. Çünkü bunun barış, istikrar ve refahın sağlanmasının yolu olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.