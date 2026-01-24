Haberler

Bae, İlk Rusya-Abd-Ukrayna Görüşmesine Ev Sahipliği Yapıyor

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek, devam eden çatışmanın sona erdirilmesi için diyalog ve diplomatik çözümler arayışını vurguladı.

ABU DABİ, 24 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna'dan üçlü görüşmelere katılan heyet başkanlarıyla bir araya geldi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre Al Nahyan cuma günü yapılan görüşmelerde çatışmanın sona erdirilmesinde ilerleme sağlanmasını temenni ettiklerini belirterek diyalog ve diplomatik çözümleri destekleme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ise yaptığı açıklamada iki gün sürecek görüşmelerde yaklaşık dört yıldır devam eden ve büyük insani acılara yol açan krizin sona erdirilmesine yönelik "somut adımlar" atılmasına katkı sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Toplantı, 2022'de başlayan çatışmadan bu yana Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla düzenlenen ilk üçlü görüşme olma özelliği taşıyor.

Görüşmelere üç taraftan da üst düzey yetkililer katılıyor. Katılımcılar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı İgor Kostyukov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
