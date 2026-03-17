BAE'de petrol üretim bölgesinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı." ifadesine yer verildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı.

İHA'nın kaynağına dair bilgi verilmezken, halktan asılsız söylentilere itibar etmemeleri istendi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.