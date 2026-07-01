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Albüm: Bae'de, Çinli Şirketlerin de İnşasına Katkı Sağladığı İlk Yolcu Demiryolu Ağı Faaliyete Başladı

Albüm: Bae'de, Çinli Şirketlerin de İnşasına Katkı Sağladığı İlk Yolcu Demiryolu Ağı Faaliyete Başladı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk ulusal yolcu demiryolu ağı Etihad Rail'de deneme seferleri başladı. Projeye Çinli şirketler de katkı sağladı. Ağın 2030'a kadar 36 milyon yolcu taşıması hedefleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal yolcu demiryolu ağı Etihad Rail'de deneme seferine çıkan yolcu treni, 8 Haziran 2026. (Fotoğraf: Xia Xiao/Xinhua)

ABU DABİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk ulusal yolcu demiryolu ağı Etihad Rail'de deneme seferlerini salı günü başlattı. Ülkenin uzun süredir planlanan demiryolu projesinin inşasına birçok Çinli şirket de katkıda bulundu.

Etihad Rail'den yapılan açıklamaya göre yeni demiryolu hizmetinin ilk bölümü, yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir seyahatle başkent Abu Dabi'yi ülkenin doğusundaki Füceyre Emirliği'ne bağlıyor.

Dubai ve Al Dhaid istasyonlarının 30 Eylül'de, Al Dhafra İstasyonu'nun ise aralık ayında açılması planlanıyor. Güzergahın tamamı, Mart 2027'de Şarika İstasyonu'nun hizmete girmesiyle faaliyete başlamış olacak.

BAE'nin son yıllardaki en büyük altyapı projelerinden biri olan Etihad Rail yolcu ağı, yedi emirliğin tamamındaki 11 kent ve bölgeyi 11 istasyonla birbirine bağlayacak. Ağın tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte, 2030 yılına kadar 36 milyon yolcu sayısına ulaşması öngörülüyor.

Yolcu filosu, her biri 400 yolcu kapasiteli 13 trenden oluşuyor.

Proje, Çin Demiryolları Uluslararası Grubu Limited Şirketi, Çin Demiryolu Araçları Şirketi, Çin Enerji İnşaat Şirketi ve Çin İnşaat Mühendisliği Şirketi gibi Çinli şirketlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal yolcu demiryolu ağı Etihad Rail'de deneme seferine çıkan yolcu treni, 8 Haziran 2026. (Fotoğraf: Xia Xiao/Xinhua)Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan tren istasyonu, 10 Haziran 2026. (Fotoğraf: Wen Xinnian/Xinhua)Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal yolcu demiryolu ağı Etihad Rail'de deneme seferine çıkan yolcu treni, 8 Haziran 2026. (Fotoğraf: Xia Xiao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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