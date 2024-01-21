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Bad Ischl Salzkammergut'ta 2024 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri başlıyor

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Avusturya'nın Yukarı Avusturya, Styria ve Salzburg eyaletlerinde yer alan Bad Ischl Salzkammergut bölgesinde, 2024 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri başlıyor. Yıl boyunca 170'ten fazla proje ve etkinliğin gerçekleştirileceği bölgede, çeşitli manzaralar, müzik grupları, sanatçılar, el sanatları müzesi ve seramik fabrikası gibi birçok etkinlik yer alacak.

ÇEKİM TARİHİ: 18-20 Ocak 2024

1. Altaussee kasabasından çeşitli manzaralar

2. Bad Ischl'deki Kaiservilla sarayında çalan müzik grubunun çeşitli görüntüleri

3. Bad Goisern'de şarkı söyleyen bir sanatçının çeşitli görüntüleri

4. Bad Goisern'deki el sanatları müzesinden çeşitli görüntüler

5. Seramik fabrikası Gmundner Keramikleri'nin çeşitli görüntüleri

6. Film gösterimi etkinliklerinden çeşitli görüntüler

7. Kitap okuma etkinliklerinden çeşitli görüntüler

8. Steinbach am Attersee kasabasından çeşitli görüntüler

Avusturya'nın Yukarı Avusturya, Styria ve Salzburg eyaletlerinde yer alan bir bölge olan Bad Ischl Salzkammergut, muhteşem doğal manzaralara ve zengin bir kültürel tarihe ev sahipliği yapıyor.

2024 Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyan Bad Ischl Salzkammergut'ta, yıl boyunca 170'ten fazla proje ve etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bad Ischl'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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