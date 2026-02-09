Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin, Super Bowl gösterisinde ödül uzattığı çocuk tartışma konusu oldu

Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl maçının devre arasında sergilediği gösteri sırasında Grammy ödülü uzattığı çocuğun, önce geçen ay federal kolluk kuvvetlerince gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuk olduğu sanılsa da sonradan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki gösterisi, izleyenlerde karışık tepkiler uyandırdı.

Gösterinin bir bölümünde Bad Bunny, bu sene Yılın Albümü" dalında kazandığı Grammy ödülünü, kazandığı anı küçük bir televizyonda izleyen bir çocuğa ödülü uzatıyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Bad Bunny'nin ödül verdiği çocuğun, geçen ay ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birliklerince babasıyla birlikte gözaltına alınan 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos olduğunu iddia etti.

Öte yandan çocuğun, Lincoln Fox Ramadan adlı bir oyuncu olduğu anlaşıldı.

Ramadan, Super Bowl devre arası gösterisinde yer aldığı kısmı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu günü sonsuza dek hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, bu bölümün genç izleyicilere iyimserlik aşılamak adına performansa eklendiğini söyledi.

Bad Bunny'nin Super Bowl için seçilmesi de tartışma konusu

NFL'in Super Bowl devre arası gösterisinin baş sanatçısı olarak Bad Bunny'yi duyurmasından bu yana organizasyonun bu kararı tartışmalara yol açıyor.

ABD yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmesiyle bilinen Bad Bunny, devre arası performansını ağırlıklı olarak İspanyolca sergileyen ilk sanatçı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef almış, Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirtmişti.

Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.