Bad Bunny, ABD Turnesine ICE Endişesiyle Dâhil Etmedi

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, göçmenlik birimlerinin konserleri basma korkusu nedeniyle dünya turnesine ABD'yi dahil etmediğini açıkladı. Latin Amerikalıların toplu sınır dışı edilmesi konusundaki endişeleri dile getirdi.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin konserini "basması" endişesiyle dünya turnesine ABD'yi dahil etmediğini belirtti.

Bad Bunny sahne adıyla bilinen Benito Antonio Martinez Ocasio, "i-D" adlı dergiye verdiği mülakatta, 21 Kasım'da başlayacak dünya turnesine ilişkin açıklamada bulundu.

Daha önce ABD'de konser vermeyeceğini belirten Porto Rikolu rapçi, bunun sebebinin, ABD'de Latin Amerikalıların toplu sınır dışı edilmesi ve "ICE baskını" endişesi olduğunu ifade etti.

Bad Bunny, Latin Amerikalılarla Porto Rikoluların da konser için ABD'ye seyahat edebileceğini belirterek, "Ancak konserdeyken, dışarda ICE'nin olabileceği meselesi var. Bu bizim konuştuğumuz ve endişe duyduğumuz bir konu." ifadesini kullandı.

Porto Rikolu rapçi, altıncı albümü Debi Tirar Mas Fotos'u çıkarmasının ardından 21 Kasım'da ABD hariç dünya turnesine başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
