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Bacada çıkan yangın korkuttu

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işyerinin bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bacada çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinin bacasında yangın çıktı. Yangın çevreden geçenlerde paniğe yol açarken, kısa sürede söndürüldü.

Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerindekilerin itfaiye ekiplerine durumu bildirmesiyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İş yeri çalışanlarının çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe yol açan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Muhtemel bir yangın sıçraması ihtimaline karşılık olay yerinde 2 itfaiye ekibi de hazır bekletildi.

Kısa süre için trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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