Babymetal, İstanbul'da 10 Bin Kişiye Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

(İSTANBUL) - Japon metal sahnesinin dikkat çekici gruplarından Babymetal, Neo Events organizasyonuyla LifePark İstanbul'da sahne aldı. Yaklaşık 10 bin müzikseverin izlediği konser, yüksek prodüksiyonu, görsel şovu ve bitmeyen enerjisiyle 2026 yazının dikkat çeken uluslararası konserleri arasındaki yerini aldı.

Aylar öncesinden biletleri ilgi gören konserde LifePark'ın kapıları öğle saatlerinden itibaren açıldı ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen hayranlar konser alanını erken saatlerde doldurdu. Akşam saatlerinde tamamen dolan alanda binlerce kişi, grubun sahneye çıkacağı anı heyecanla bekledi.

Işıkların sönmesi, sahnenin kararmasının ardından Babymetal, ikonik açılış parçası "Babymetal Death" ile konserine başladı. İlk notadan itibaren seyircinin yoğun ilgisiyle karşılanan grup, yaklaşık 90 dakika boyunca temposunu hiç düşürmeyen bir performansa imza attı.

Konserin repertuvarında grubun kariyerine damga vuran parçaların yanı sıra son dönemde yayımlanan şarkılar da yer aldı. "Pa Pa Ya", "Metali", "Monochrome", "Ratatata", "Headbanger" ve finalde seslendirilen "Road of Resistance", gecenin en coşkulu anlarını oluşturdu. Özellikle"Gimme Chocolate" sırasında LifePark'taki binlerce kişi aynı anda şarkıya eşlik ederek konser alanını dev bir koroya dönüştürdü.

Konser, farklı kuşaklardan müzikseverleri de aynı sahnede buluşturdu. Cosplay kostümleriyle gelen hayranlardan uzun yıllardır grubu takip eden metal dinleyicilerine kadar geniş bir kitle, konser boyunca aynı coşkuyu paylaştı. Mosh pit'ler, senkronize el hareketleri ve binlerce telefon ışığının aydınlattığı "Monochrome" performansı gecenin en duygusal anlarından biri olurken, sert gitar riffleri eşliğinde gerçekleşen final ise konseri adeta büyük bir kutlamaya dönüştürdü.

Tokyo'dan Wembley'e, Los Angeles'tan İstanbul'a uzanan dünya turnelerinde her sahnesini farklı bir görsel deneyime dönüştüren Babymetal, İstanbul konseriyle de çağdaş metal sahnesindeki özgün konumunu bir kez daha ortaya koydu. Japon pop kültürü ile heavy metal estetiğini buluşturan grup, yüksek prodüksiyon kalitesi ve sahne hakimiyetiyle izleyicilere yalnızca bir konser değil, baştan sona kurgulanmış görsel ve işitsel bir performans sundu.

Kaynak: ANKA