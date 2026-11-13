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Babil Valisi, Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddiasını reddedip istifa etti

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Irak'ta hükümet komisyonu, Babil'in kuzeyindeki Curf es-Sahar'a girerek petrol ürünleri kaçakçılığı iddialarını inceledi. Kaçakçılık iddiasını reddeden Babil Valisi Ali Turki el-Cemali, açıklamalarının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Irak'ta üst düzey bir hükümet komisyonu, petrol ürünleri kaçakçılığı iddialarını soruşturmak amacıyla Babil vilayetinin kuzeyindeki tartışmalı Curf es-Sahar bölgesine girerek incelemelerde bulundu.

Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komisyon, sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeye giriş yaptı.

Komisyonda, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Petrol Bakanlığı, Enerji Polisi ve güvenlik birimlerinin yanı sıra Haşdi Şabi temsilcileri de yer aldı.

Komisyonun bölgeye gönderilmesi, Irak güvenlik birimlerinin Curf es-Sahar'daki petrol boru hatlarından yasa dışı yollarla petrol ürünleri çekildiğine ilişkin raporlarının ardından geldi.

Söz konusu raporlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde tankerlerin kullanıldığı, bazı noktaların ise petrol ürünlerinin taşınması ve depolanması amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği belirtildi.

Babil Valisi Ali Turki el-Cemali ise bölgede petrol kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Cemali, güvenlik raporlarında işaret edilen noktanın, güvenlik güçlerine ait araçların yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan eski bir akaryakıt istasyonu olduğunu savundu.

Şii Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı olan Cemali, söz konusu açıklamalarının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ağustos ayında da Başbakan Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan başka bir hükümet komisyonu Curf es-Sahar'ı ziyaret ederek güvenlik, kamu hizmetleri ve tarımsal faaliyetlere ilişkin incelemelerde bulunmuştu.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Curf es-Sahar'da, başta Irak Hizbullahı olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam etti.

Çatışmalar nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kalan binlerce aile ise bugüne kadar evlerine dönemedi.

Kaynak: AA
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