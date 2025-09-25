Babası Gibi İtfaiyeci Oldu

Adana'da 2004'te bir döşeme atölyesinde çıkan yangına müdahale ederken yaşamını yitiren itfaiye personeli Akif Durmuşcan'ın oğlu Hasan Durmuşcan, babasından devraldığı zorlu mesleği 12 yıldır gururla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli onbaşı Akif Durmuşcan, 28 Haziran 2004'te Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir döşeme atölyesinde çıkan yangına müdahale ederken tavanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay sırasında 17 yaşında olan Hasan Durmuşcan, babasının izinden gitmek için itfaiyeci olmaya karar verdi.

Durmuşcan, Kocaeli Üniversitesi Yangın Güvenliği ve İtfaiyecilik Bölümünden 2011'de mezun olduktan 2 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında işe başladı.

Mesleğini 12 yıldır sürdüren 38 yaşındaki itfaiye eri Durmuşcan, ekip arkadaşlarıyla yangın, trafik kazası ve su baskını gibi çok sayıda olayda görev alıyor.

"Küçükken babamla işe gider, itfaiye araçlarına binerdim"

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Durmuşcan, AA muhabirine, babasının her zaman mesleğine saygı duyduğunu söyledi.

Babasını kaybettikten sonra aynı işi yapmaya karar verdiğini dile getiren Durmuşcan, "Babam vefat ettiğinde 17 yaşındaydım. O zamana kadar aklımda itfaiyecilik diye bir şey yoktu. Babamı kaybettikten sonra tek hedefim itfaiyecilik oldu." dedi.

Durmuşcan, babasının yıllar önce çalıştığı itfaiye teşkilatında mesai yapmasının kendisi için özel anlam taşıdığını anlattı.

Çocukluğunun itfaiyede geçtiğini ifade eden Durmuşcan, şöyle konuştu:

"Küçükken babamla işe gider, itfaiye araçlarına biner ve arkadaşlarıyla sohbet ederdim. Bu mesleğe girebilmek için çok çabaladım. 2013'ten beri görevimi sürdürüyorum. Hayat kurtarmanın ne kadar mutluluk verdiğini işe başladıktan sonra daha iyi anladım. Hayat kurtarmak ve insanlara yardım edebilmek gerçekten çok özel bir duygu. Mesleğimle gurur duyuyorum."

Durmuşcan, her göreve çıktığında babasının fedakarlıklarını hatırladığını belirterek, "Babamın bıraktığı sancağı devralıp onun yolunda yürümek benim için büyük bir gurur. İtfaiyecilik gerçekten kutsal meslek. Her gittiğimiz yangın ve kurtarma olayında, babamın yaktığı meşaleyi taşıyorum." diye konuştu.