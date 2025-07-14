Babaeski ve Pınarhisar Belediyelerinden Aşure ve Dondurma İkramı

Babaeski ve Pınarhisar Belediyelerinden Aşure ve Dondurma İkramı
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Babaeski Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Belediye Başkanı Fırat Yayla, bereket ve huzur dolu bir mübarek ay dilerken, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ise Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikramında bulundu.

Babaeski Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fırat Yayla belediye binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayının bereketin, paylaşmanın ve manevi huzurun simgesi olduğunu ifade eden Yayla, "Bu mübarek ayın kalplerimize huzur, sofralarımıza bereket getirmesini ve edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kur'an kursu öğrencilerine dondurma dağıtıldı

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kur'an kursu öğrencilerine dondurma dağıttı.

Talay, camilerdeki öğrencileri ziyaret edip sohbet etti.

Öğrencilere dondurma ikramında bulunan Talay, "Yaz günlerinde Kur'an kursu öğrencilerimizi unutmadık. Çocuklarımızın mutluluğu ile biz de neşelendik." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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