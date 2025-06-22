Babaeski Kaymakamı 'Aile Yılı' Kapsamında Ziyaretler Gerçekleştirdi

Babaeski Kaymakamı 'Aile Yılı' Kapsamında Ziyaretler Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde Sinanlı köyünde Hatice ve Hüseyin Adalı çiftini ziyaret etti. Ziyarette aile ile sohbet eden Orhan, taleplerini dinledi ve aile ziyaretlerine devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Babaeski Belediye Başkan Vekili Çiğdem Dizman da su hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

Orhan, beraberindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin ile Sinanlı köyünde Hatice ve Hüseyin Adalı çiftini ziyaret etti.

Ziyarette aile ile bir süre sohbet eden Orhan, isteklerini dinledi.

Aile ziyaretlerine devam edeceğini ifade eden Orhan, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu belirtti.

Altyapı çalışmaları

Babaeski Belediye Başkan Vekili Çiğdem Dizman, su hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Fen işleri ve su işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip eden Dizman, yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Dizman, daha güzel ve yaşanabilir bir Babaeski için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.