Babaeski'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Engin Durmaz yönetimindeki 39 NK 140 plakalı, İbrahim Işık idaresindeki 34 DJ 038 plakalı ve Eyüp Can Güdücüler'in kullandığı 34 CBY 153 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Engin Durmaz yönetimindeki 39 NK 140 plakalı, İbrahim Işık idaresindeki 34 DJ 038 plakalı ve Eyüp Can Güdücüler'in kullandığı 34 CBY 153 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.