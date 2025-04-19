Babaeski'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki bir tır dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-Kırklareli Otoyolunda hareket halindeki bir tırın dorsesi alev aldı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel