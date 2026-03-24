Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleştirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi. Program, çocuklara yönelik yarışmalar ve çeşitli sağlık stantları ile sona erdi.

Gazi Osman Paşa İlkokulunda düzenlenen programda, öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi.

Ardından okul bahçesinde çocuklara yönelik yarışmalar düzenlendi.

Program UMKE, evde bakım hizmeti, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme konularının anlatıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Taraftarı ikiye bölen kare!
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

Kahreden haber: 1 uzman çavuş şehit oldu