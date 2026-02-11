Kırklareli'ndeki rüşvet operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde "rüşvet", "irtikap" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarına yönelik operasyonda, tapu müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babaeski Tapu Müdürü N.A, Vergi Dairesi Vergi Uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanları N.A, G.D, E.K, M.G. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.A, G.D, E.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli Tapu Müdürü N.A, Vergi Dairesi Vergi Uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanı M.G. ve O.K. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ederken, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrol şartı kararına itiraz etti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, HTS kayıtları, kurum yazışmaları, ihbar içerikleri ile etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler doğrultusunda dün Babaeski'de operasyon düzenlenmiş, Babaeski Tapu Müdürü N.A, Vergi Dairesi Vergi Uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanları N.A, G.D, E.K, M.G. ve O.K. "rüşvet", "irtikap" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 bilgisayar, 9 cep telefonu, tüfek, tabanca, çeşitli evrak ve kişisel notlar ile bir miktar döviz ve para ele geçirilmişti.