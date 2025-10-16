Babaeski'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Babaeski ilçesinde meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi.

Babaeski Sağlık Müdürlüğü Kanser Şube Biriminde görevli ebe Nihal Kunduz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi kursiyerlerini ziyaret etti.

Kunduz, yaptığı konuşmada, kanserde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Özellikle kadınların belirli aralıklarla meme kanseri taramalarını yaptırmalarını öneren Kunduz, bu tür eğitimlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Başkan Yayla, çalışmaları inceledi

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Gündüz Onat Festival Alanı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Çevre düzenlemesi ve proje çalışmalarını takip eden Yayla, ekiplerden bilgi aldı.

Yayla, konuşmasında, Babaeski'yi daha güzel bir kent haline dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Yayla, Gündüz Onat Festival Alanı'nı kentin cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini belirtti.