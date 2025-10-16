Babaeski'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
Babaeski Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ebe Nihal Kunduz, meme kanseri farkındalığı için sosyal yardımlaşma merkezindeki kursiyerlere eğitim verdi. Erken tanının önemine vurgu yaparak, kadınları düzenli taramalara teşvik etti.
Babaeski ilçesinde meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi.
Babaeski Sağlık Müdürlüğü Kanser Şube Biriminde görevli ebe Nihal Kunduz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi kursiyerlerini ziyaret etti.
Kunduz, yaptığı konuşmada, kanserde erken tanının önemli olduğunu söyledi.
Özellikle kadınların belirli aralıklarla meme kanseri taramalarını yaptırmalarını öneren Kunduz, bu tür eğitimlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
Başkan Yayla, çalışmaları inceledi
Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Gündüz Onat Festival Alanı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.
Çevre düzenlemesi ve proje çalışmalarını takip eden Yayla, ekiplerden bilgi aldı.
Yayla, konuşmasında, Babaeski'yi daha güzel bir kent haline dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.
Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Yayla, Gündüz Onat Festival Alanı'nı kentin cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini belirtti.