Haberler

Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı

Babaeski'de göletlerde kaçak avcılık denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, sulak alanlarda kaçak avcılığı önlemek için denetim gerçekleştirdi. Ekipler, göletlerde kaçak avcılıkta kullanılan ağları kontrol etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kaçak avlanmaya karşı göletlerde denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, ilçedeki sulak alanlarda denetimde bulundu.

Ekipler, denetimlerde göl ve göletlerde kaçak avcılıkta kullanılan ağ olup olmadığını kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hicran Süngü
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar

Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Yurdum insanı! Yaptığıyla az kalsın faciaya neden olacaktı

Yurdum insanı! Yaptığıyla az kalsın faciaya neden olacaktı
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış

Maçın devre arasında yaptığı ortalığı karıştırdı