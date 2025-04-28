Babaeski Başkanı Yayla, Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanını İnceledi

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, sahipsiz sokak hayvanları için yapılan doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

Sahayı gezen Yayla, yetkililerden bilgi aldı.

Yayla, yaptığı konuşmada, sahipsiz sokak hayvanları için sağlıklı, güvenli ve doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sahipsiz sokak hayvanları için tüm devlet kurumlarının el ele verdiğini ifade eden Yayla, "Valimiz Uğur Turan ve Kaymakamımız Tamer Orhan'ın destekleri ile bu projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bizim için sokak canlarımız yalnızca birer hayvan değil, ailemizin, ilçemizin birer parçasıdır. Onların güven içinde yaşayabileceği, ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uygun bir ortam oluşturmak hem vicdani hem de insani bir sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Kofçazlı kadınlar İstanbul'u gezdi

Kofçaz Belediyesi tarafından kadınlara yönelik İstanbul gezisi düzenlendi.

Kadınlar İstanbul'un tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

Belediye Başkanı Levent Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, anlamlı ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sosyal ve kültürel yaşamda da her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Şenol, geziye katılanlara teşekkür etti.