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Babacan: "Muharrem Oruçlarının, Yapılan İbadetlerin, Edilen Duaların Kabul Olmasını Diliyorum"

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Muharrem dolayısıyla yayımladığı mesajda Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle andığını belirterek, muharrem orucunun, ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Muharrem dolayısıyla yayımladığı mesajda Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle andığını belirterek, muharrem orucunun, ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Muharrem vesilesiyle Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Muharrem oruçlarının, yapılan ibadetlerin, edilen duaların kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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