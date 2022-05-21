Babacan: &quot;Deva'yı Durdurmaya Gücünüz Yetmeyecek&quot; - Haberler

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Babacan: "Deva'yı Durdurmaya Gücünüz Yetmeyecek"

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik; “DEVA’yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek” mesajını paylaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik; "DEVA'yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek" mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında, partisinin bugün saat 17.00'da Gaziantep'te düzenleyeceği mitinge çağrı yapan bir video paylaştı.

Babacan, "Ellerinden geleni artlarına koymasınalar, DEVA Partisi'nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak" sözlerinin ve partisinin afişlerinin yer aldı videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etiketleyerek; "DEVA'yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek" notuyla paylaştı.

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi, Ali Babacan, Medya, Güncel, Haberler

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