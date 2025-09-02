Baba ve Oğula Baltalı Saldırı İddianamesi Kabul Edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Keçiören'de trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğlu hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Veysel Keskin ve Turgay Keskin hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 5 Eylül'de görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, şüpheli Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin, trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K'nin bulunduğu araca saldırmıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Veysel Keskin ve Turgay Keskin hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, her iki şüphelinin de suçun işlenişinde ortak hakimiyetleri olduğu ve "müşterek fail" kabul edildiği belirtilen iddianamede, Veysel Keskin'in aracı müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan indikten sonra camı kırmak amacıyla yumruk attığı, ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiği anlatıldı.

Ayrıca iddianamede, Turgay Keskin'in baltayı alarak müştekilerin bulunduğu araca zarar verdiği, bu sırada babası Veysel Keskin'in engelleyici herhangi bir girişimde bulunmadığı vurgulandı.

"Kamera görüntüleri ve deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin en baştan itibaren iştirak iradesiyle hareket ettikleri, fiillerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve suçun işlenişi üzerinde ortak hakimiyet kurdukları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen iddianamede, baba ve oğlunun "birden fazla kişi ile silahla tehdit" suçunu zincirleme şekilde işledikleri belirtildi.

Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin'in, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.