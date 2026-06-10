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Baba ve kızının çukurdaki oluklu kertenkeleyi kurtarması cep telefonu kamerasında

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İzmir'in Selçuk ilçesinde yaklaşık 4 metrelik çukura düşen oluklu kertenkele, Mehmet Kahya ve kızı Berrak tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde çukura düşen oluklu kertenkele, baba ve kızı tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Cumhuriyet Mahallesi Abuhayat mevkisindeki yaklaşık 4 metrelik çukura oluklu kertenkelenin düştüğünü gören Mehmet Kahya ve kızı Berrak Kahya, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

Baba Kahya yanına aldığı çubukla çukura indi. Kahya, oluklu kertenkeleyi yakalayarak kızı Berrak'a verdi. Kurtarılan hayvan, doğal ortamına bırakıldı.

Mehmet Kahya, yılana benzeyen yapısıyla bilinen oluklu kertenkelenin çukurdan çıkamaması halinde ölebileceğini söyledi.

Kızını küçük yaşlarından itibaren hayvan sevgisi ve çevre bilinciyle yetiştirdiklerini ifade eden Kahya, "O da bir can. Doğadaki her canlının yaşamını sürdürme hakkı var. Biz de elimizden geleni yaparak onun ait olduğu yerde yaşamasına vesile olduk." dedi.

Baba ve kızının kurtarma çalışması, cep telefon kamerasıyla kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Ali Rıza Çelebi
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