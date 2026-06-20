Haberler

Hakkari'de iki kardeş ve babaları aynı sınavda ter döktü

Hakkari'de iki kardeş ve babaları aynı sınavda ter döktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 40 yaşındaki Serdar Şahin, iki oğluyla birlikte YKS'nin ilk oturumuna girdi. Küçük yaşta babasını kaybettiği için eğitimini yarıda bırakan Şahin, yıllar sonra çocuklarının desteğiyle üniversite hayalini gerçekleştirmek için sınava katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Umutcan ve kardeşi Oğuzhan, 40 yaşındaki babaları Serdar Şahin ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanı yaşadı.

Serdar Şahin, oğulları Umutcan ve Oğuzhan ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katıldı.

Sınav için Yüksekova Anadolu Lisesine gelen baba ve iki oğlu, gerekli kontrollerin ardından binaya alındı.

Baba Serdar Şahin, AA muhabirine, küçük yaşta babasını kaybettiği için eğitim hayatını sürdüremediğini söyledi.

Yıllar sonra yarım kalan eğitimini tamamlamak için yeniden okul sıralarına döndüğünü dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Okumak her zaman en büyük hayalimdi. Ben de bu hayalimi gerçekleştirmek için yeniden okumaya başladım. Evlendim, çocuklarım oldu. Çocuklarımı okuttuğum sırada ben de dışarıdan tahsilimi tamamlamaya çalıştım. Çocuklarıma üniversite okumayı çok istediğimi söylüyordum. Onlar da bana bu konuda yardımcı oldular. YKS'ye beraber hazırlandık. Ben işten döndüğümde çocuklarım da okuldan geliyordu. Sonra bana ders çalışmamda yardımcı oluyorlardı. Başlangıçta zorlandım ama daha sonra bu zorluğun üstesinden gelmeye çalıştım. Bugün iki çocuğumla aynı okulda sınava girdim. Çocuklarımla o heyecanı yaşadığım için mutluyum."

Umutcan Şahin ise babasının yıllar sonra eğitimine devam ederek üniversite hedefi için çalıştığını anlattı.

Babasının işten döndükten sonra ders çalıştığını belirten Şahin, "Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyorduk. Birlikte soru çözüyor, eksik olduğu konuları anlatıyorduk. Bu süreçte hem kendi sınavımıza hazırlandık hem de babamın üniversite hayalini gerçekleştirmesi için destek olduk. Aynı okulda, aynı gün sınava girmek bizim için farklı bir duygu oldu." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
Nişanlı dehşetinde öldürülen baba ve kız yan yana defnedildi

Nişanlı dehşetinde can veren baba ve kız yan yana defnedildi
Her şey saniyeler içinde oldu! Spreyle 250 bin dolarlık gasp kamerada

Her şey saniyeler içinde oldu! Spreyle 250 bin dolarlık gasp kamerada
Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti

Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı