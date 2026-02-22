Haberler

Bakan Gürlek, Yalova'da Baba ve Kızı Yaralayan Şüphelinin Tutuklandığını Bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda bir baba ile 14 aylık kızı yaralandığını ve şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'nın Esenköy beldesinde baba ile 14 aylık kızının yaralandığı olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

Akın Gürlek, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen ve bir baba ile 14 aylık kızının yaralandığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Ortağı Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı

Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Kütahya'da bir şahıs cadde üzerinde ölü bulundu

Caddede gören hemen polisi aradı! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor