Bakan Gürlek, Yalova'da Baba ve Kızı Yaralayan Şüphelinin Tutuklandığını Bildirdi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'nın Esenköy beldesinde baba ile 14 aylık kızının yaralandığı olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

Akın Gürlek, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen ve bir baba ile 14 aylık kızının yaralandığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA