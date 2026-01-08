Baba ile 3 oğlunun tabanca ile vurulduğu olayın nedeni 14 bin liralık borç çıktı
Karaman'da yaşanan bir kavgada baba Mehmet K. tutuklanırken, oğlu Cemal K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda, Mustafa Şahin ve iki oğlu yaralanırken, diğer oğlu Yunus Emre Şahin hayatını kaybetti.
BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST
Karaman'da çıkan kavgada Mustafa Şahin ile oğulları Kazım ve Arif Şahin'i tabancayla yaralayıp, diğer oğlu Yunus Emre Şahin'i ise öldüren Mehmet K. (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu Cemal K., (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel