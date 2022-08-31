Baba-oğlu av tüfeğiyle öldürdü, geri dönüp cesetlere ikinci kez kurşun yağdırdı

Edirne'de köy meydanında silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İddialara göre, Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde yaşayan 59 yaşındaki Erol Yılmaz, aralarında husumet bulunan 45 yaşındaki baba Güray Döner ve 18 yaşındaki oğlu Koray Döner'i köy meydanında görünce av tüfeğiyle ateş etti. Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Erol Yılmaz olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra yine olay yerine gelen Yılmaz, can veren baba ve oğula ikinci kez kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yılmaz'ı gözaltına aldı. Baba ve oğulun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE BERABER ÇALIŞMIŞLAR

Köyde yaşayan Gürsel Çetin, olayın şüphelisi ve ölen kişilerin daha önce beraber çalıştığını söyledi.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa - İHA)