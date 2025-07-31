Baba, Kızının Arkadaşının Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, kızının arkadaşının yumruklu saldırısına uğrayan baba R.Ç. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Ö.C. tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kızının arkadaşının yumruklu saldırına uğrayan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada 2 gün önce kızı S.Ç'nin arkadaşı Ö.C'nin yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanan baba R.Ç. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kaldırılmıştı.
Yoğun bakımda entübe edilen R.Ç. hayatını kaybetti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.C, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel