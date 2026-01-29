Malatya'da bir baba, çocukları için kardan ev yaptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir baba, çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için kardan ev yaptı.

İlçe merkezindeki yağışın ardından Mesut Yaman, yarıyıl tatilindeki çocukları Yasir Faruk ve Muhammed Fatih için kardan ev yapmaya karar verdi. Yaman, yaptığı eve halı serip soba da kurdu.

Mesut Yaman, karın tadını çıkarmaları için çocuklarına sürpriz yaptığını söyledi.

Kardan eve bayağı zaman harcadığını anlatan Yaman, "Kar çok yağınca çocuklar için farklı bir etkinlik yapmak istedik. Kardan ev inşa ettik ve içini tıpkı bir ev gibi döşedik. Onlar için unutulmaz bir anı oldu." dedi.