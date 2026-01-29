Haberler

Malatya'da bir baba, çocukları için kardan ev yaptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir baba yarıyıl tatilindeki çocukları için kardan ev yaparak onlara sürpriz yaptı. Evin içine halı serip soba kurarak çocuklarına unutulmaz bir anı yaşattı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir baba, çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için kardan ev yaptı.

İlçe merkezindeki yağışın ardından Mesut Yaman, yarıyıl tatilindeki çocukları Yasir Faruk ve Muhammed Fatih için kardan ev yapmaya karar verdi. Yaman, yaptığı eve halı serip soba da kurdu.

Mesut Yaman, karın tadını çıkarmaları için çocuklarına sürpriz yaptığını söyledi.

Kardan eve bayağı zaman harcadığını anlatan Yaman, "Kar çok yağınca çocuklar için farklı bir etkinlik yapmak istedik. Kardan ev inşa ettik ve içini tıpkı bir ev gibi döşedik. Onlar için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
