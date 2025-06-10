Baba-Çocuk Doğa Kampı 14-15 Haziran'da 19 Şehirde Düzenlenecek

Baba-Çocuk Doğa Kampı 14-15 Haziran'da 19 Şehirde Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Babalar Günü'nde aile bağlarını güçlendirmek amacıyla 19 şehirde doğa kampı düzenleyeceklerini açıkladı. Etkinlikte doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve kuş gözlemleri yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14-15 Haziran'da 19 şehirde Baba- Çocuk Doğa Kampı düzenleyeceklerini bildirerek, "Aile bağlarını doğada güçlendirmek, doğa sevgisini birlikte yaşamak için Babalar Günü'nde doğada buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "2025 Aile Yılı" kapsamında özel bir etkinliğe imza attığını belirten Yumaklı, "Aile bağlarını doğada güçlendirmek, doğa sevgisini birlikte yaşamak için Babalar Günü'nde doğada buluşuyoruz. Doğayla iç içe geçecek bir hafta sonu, hayat boyu unutulmayacak anılara dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, başvuru koşulları ve detayların Genel Müdürlüğün "@milliparklar" hesabından paylaşılacağına işaret ederek, kampın 14-15 Haziran'da 19 şehirde düzenleneceğini bildirdi.

Paylaşımda, kamp kapsamında doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve kuş gözlemlerinin yapılacağı, kamp ateşi yakılacağı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 8 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pep Guardiola'dan ayakta alkışlanacak Gazze sözleri

Guardiola'dan ayakta alkışlanacak Gazze sözleri
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.