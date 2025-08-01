B boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem Somun son yolculuğuna uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun tarafından evinde tabancayla öldürülen Sinem Somun'un cenazesi, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesine getirildi. Sinem Somun'un, Ören beldesi Merkez Camisi'ndeki cenazesine, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı. Somun'un ailesi taziyeleri kabul etti, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Sinem Somun, ikindi namazının ardından aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.