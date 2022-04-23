- Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: "Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik"

Fabrikada tahliye bekleyen siviller: "Azovstal fabrikasının sığınağında sıkıştık"

MARIUPOL - Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Azovstal fabrikasında sıkışıp kalarak tahliye edilmeyi bekleyen çok sayıda sivilin arasında bulunan bir çocuk, "Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı 59. güne girerken, Ukraynalı siviller tahliye beklemeye devam ediyor. Azov Taburu Mariupol'deki Azovstal fabrikasının sığınaklarında tahliye bekleyen Ukraynalı sivillere ait görüntüler paylaştı. Sığınaktaki sivillerle röportaj yapan Azov taburuna açıklamalarda bulunan bir kadın, "5 Mart'tan beri bu sığınaktayız. Bu fabrikada çalışmıyorum. Evimiz bombalandıktan sonra buradaki sığınaklara geldik. Tahliyeler için insani koridor açılmasını umuyorduk ama Azovstal fabrikasının sığınağında sıkıştık" ifadelerini kullandı.

"Yok olmanın sınırındayız"

Ölüm kalım mücadelesinin sınırında olduklarını ifade eden diğer bir kadın ise, "25 Şubat'tan beri bu fabrikanın sığınaklarında kalıyorum. Buradan çıkamıyoruz yardım talebinde bulunuyoruz. Çocuklarımın barış içindeki Ukrayna topraklarında olmaya ihtiyaçları var. Burada her yaş grubundan toplam 15 çocuk var ve güvenli şekilde tahliye gerekiyor. Her ülke kendi çocuklarının güvenliği ve sağlığı için endişe eder. Bombaların patlamadığı, affedersiniz çocuklarımızın korkmadan tuvalete gitmediği bir gün bile yok. Yanımıza aldığımız erzaklar bitti ve yok olmanın sınırındayız" şeklinde konuştu.

"Kimse bizi duymak istemiyor"

Tahliye taleplerinin karşılık görmediğinin altını çizen başka bir kadın ise "Birkaç gün önce sizlere bizi fabrikadan çıkarmanız yönünde çağrılarda bulunduk ama bizi kimse duymak istemiyor. Lütfen bizi buradan alın. Biz barış içindeki gökyüzünü görmek ve temiz havayı solumak istiyoruz. Yemek yiyip tatlı bir çay içme mutluluğunun bizim için ne anlama geldiğini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

"Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik"

Uzun süredir karanlık sığınakta kaldıklarını ifade eden bir çocuk ise "27 Şubat'ta annem ve anneannemle buraya geldik ve daha sonra ne gökyüzünü ne de güneşi görebildik. Buradan güvenli bir şekilde kimse zarar görmeden çıkmak ve güven içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşlerimden biri Harkov'da kalmıştı ve orası da bombalanmaya başlayınca Lviv'e geçti" şeklinde konuştu.

"Daha fazla dayanamayız"

Dayanma güçlerinin sonuna geldiklerini işaret eden bir adam, "3 Mart tarihinde başka fabrikadan buraya geldik çünkü bizim fabrikayı da vurmaya başlamışlardı. Ben 56 gündür burada bulunuyorum ve ateşkesin olmasını istiyoruz. Su ve yiyeceğimiz çok az kaldı. Buradan çıkıp yakınlarımızı görmek istiyoruz. Lütfen insani koridor açarak çocukların, kadınların ve yaşlıların tahliyesini sağlayın çünkü bu şekilde daha fazla dayanamayız" ifadelerini kullandı.