Azovstal fabrikası ve çevresinde çatışmalar devam ediyor

Rus güçleri tarafından kuşatılan Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası ve çevresinde çatışmalar devam ediyor. Fabrikası tesislerinde Azov taburunun yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia edilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı güçlere silah bırakma çağrısı yapmıştı.