Azovstal fabrikası ve çevresinde çatışmalar devam ediyor - Haberler

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Azovstal fabrikası ve çevresinde çatışmalar devam ediyor

AA - Leon Klein - Güncel
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Rus güçleri tarafından kuşatılan Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası ve çevresinde çatışmalar devam ediyor.

Rus güçleri tarafından kuşatılan Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası ve çevresinde çatışmalar devam ediyor. Fabrikası tesislerinde Azov taburunun yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia edilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı güçlere silah bırakma çağrısı yapmıştı.

AA / Leon Klein - Güncel

Vladimir Putin, Mariupol, Silah, Rus, Güncel, Haberler

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