Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 28. duruşması sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 28. duruşmasında bazı sanıkların avukatları savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 28. duruşmasında bazı sanıkların avukatları savunma yaptı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıkların avukatlarına beyanda bulunmaları için söz verildi.

Söz alan avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini, iddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü.

İddianameye konu ihalelerde "ihaleye fesat karıştırma" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti.

Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından o takıma destek

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar