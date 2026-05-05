Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 28. duruşması sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 28. duruşmasında bazı sanıkların avukatları savunma yaptı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıkların avukatlarına beyanda bulunmaları için söz verildi.

Söz alan avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini, iddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü.

İddianameye konu ihalelerde "ihaleye fesat karıştırma" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti.

Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi.

Duruşma, yarına ertelendi.