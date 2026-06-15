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Belediye Başkanlarına Rüşvet Veren Suç Örgütü Davası Silivri'de Görülecek

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Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasının duruşması, salon yetersizliği nedeniyle Silivri'de görülecek. 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu ve 200 tutuksuz sanık yargılanıyor.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine Silivri'de devam edilecek.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edilecek. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülecek. Bugün görülecek duruşmada, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları bekleniyor.

İLK DURUŞMA 27 OCAK'TA GÖRÜLDÜ

Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ve yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki davada ilk duruşma 27 Ocak 2026'da görülmüştü. Davada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklu yargılanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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