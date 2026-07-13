Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 48. duruşması sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 48. duruşmasında savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanların alınmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada söz alan bir kısım tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Savcılık mütalaasında haklarında beraat istenen bir kısım sanıkların avukatları, mütalaa doğrultusunda müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

Söz alan bir kısım sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, iddiaya konu suçları işlemediklerini öne sürdü.

İddianamede ve mütalaada yer alan suçlamaların soyut ve mesnetsiz olduğunu iddia eden avukatlar, herhangi bir suç örgütünün olmadığını, müvekkillerinin de bu örgüte üye olmadığını savundu.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "sahtecilik" suçlarının gerçekleşmediğini öne süren bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alınması için yarına ertelendi.