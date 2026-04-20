Haberler

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında 2'inci duruşma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye başkanlarına rüşvet verme iddialarıyla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 2. duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşecek. Duruşmada gizli tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında 2'nci duruşma görülecek. Duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 3 no'lu salonda başlayacak.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bir önceki duruşmada sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu' nun tahliyesine karar verildi. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 numaralı salonda görülecek. Davanın 2'nci duruşmasında gizli tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

