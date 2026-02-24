Haberler

Belediye Başkanlarına Rüşvet İddiasıyla İlgili Davada Duruşma Devam Ediyor

Güncelleme:
BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada, duruşma 5'inci haftasında da devam ediyor.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti. Bugün devam eden duruşmada sanık avukatları beyanda bulundu. Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek tahliyelerini talep etti.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Avukat savunmalarının olağandan uzun sürmesi nedeniyle mahkeme heyeti avukatlara 15 dakika savunma süresi verdi. Duruşma avukat beyanlarının devamı için yarın saat 10.00'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
