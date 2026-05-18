Suriye'de "İslam Medeniyeti ve Birlik İdeali" sempozyumu düzenlendi

Suriye'nin Azez ilçesinde, "Krizden Selamete: İslam Medeniyeti ve Birlik İdeali" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Azez İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Türkiye, Fas, ABD, Bangladeş, Vietnam, Nijerya, Fransa, Kazakistan, Rusya, Malezya, Hindistan, Ukrayna, Cezayir, Pakistan, Suudi Arabistan, İran, Bulgaristan, Gürcistan, Suriye, Umman, Katar, Irak ve Filistin'in de aralarında bulunduğu 22 ülkeden akademisyen, araştırmacı ve ilim insanı katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyumun açılışında konuşan Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ünverdi, İslam dünyasının krizlerden çıkışında birlik, ilim ve ortak medeniyet bilincinin önemine dikkati çekti.

Programa AK Parti eski dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi M. Şükrü Erdinç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Halep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Usame Ra'dun ve Azez Kaymakamı Halid Yasin de katıldı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Tuncay Doğan da programda hazır bulundu.

Sempozyuma yurt içinden 58, yurt dışından ise 129 akademisyen ve araştırmacı katılırken, etkinlikte toplam 134 bilimsel bildiri sunuldu. Sempozyum, 10'u yüz yüze ve 14'ü çevrim içi olmak üzere 24 oturumdan oluşuyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun Türkiye ve Suriye halkları arasında ortak medeniyet anlayışını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Abay, sempozyumu İslam dünyasının ortak bir medeniyet ideali etrafında yeniden inşa sürecine katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Sempozyumu kendi adına önemli bir adım olarak gördüğünü dile getiren Abay, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Muhammed Nafise ise sempozyumun, Türkiye'nin Suriye'de ve bölgede eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması ve medeniyetin kökleri üzerine inşa süreçlerinin tartışıldığını aktaran Nafise, ortak Suriye-Türk tarihine, Osmanlı mirasına ve Türkiye'nin günümüzdeki eğitim ve bilim alanındaki katkılarına da değinildiğini kaydetti.

Nafise, sempozyumun verimli ve faydalı sonuçlar üretmesi temennisinde bulundu.