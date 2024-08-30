TÜRKİYE- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği'nin (TÜİB) hayata geçirdiği Kardeş Aile Projesi kapsamında, Azerbaycanlı 30 şehit ailesi, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Karabağ savaşlarında yaşamını yitiren Azerbaycan Türkü şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gerilerindeki ailelerine destek olmak amacıyla 2020 yılında eski Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın himayesinde ve TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın girişimiyle Tek Millet, Tek Yürek Uluslararası İnsani Platformu kuruldu. Bu çerçevede Azerbaycan'da ve Türkiye'de birçok projeye imza atıldı. Platformun kurulduğu ilk dönemden bugüne kadar 33 şehir ve ilçede 2 bin 300 şehit ve gazi ailesi ziyaret edilerek manevi destek sağlandı. Tek Millet, Tek Yürek Uluslararası İnsani Platformu'nun bir parçası olan Kardeş Aile Projesi kapsamında, Azerbaycan'daki 30 şehit ailesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'ya getirildi. Aileler Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek Türkiye'deki şehit ailelerinin acılarını paylaştı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları Birliği Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı, Azerbaycan'daki şehit ailelerinin Türkiye'deki şehit aileleriyle kucaklaşması amacıyla Kardeş Aile Projesi'ni başlattıklarını belirterek, "Bu proje, yaklaşık 3-4 yıldır devam ediyor; yani savaş bittikten sonra başlayan bir proje. Bugünkü kapsamda, Azerbaycan'daki 30 şehit ailesini 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara'ya getirdik. Ankara'daki şehit aileleriyle buluşturmak, kucaklaştırmak, acılarını paylaşmaları ve birbirlerine sarılmaları için bu proje kapsamında buradayız. Bu kapsamda bizi ağırlayan, misafir eden herkese de teşekkür ediyoruz" dedi.

'PİLOT KABİRLERİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

2016 yılında Ermenistan ordusunun düşürdüğü helikopterde şehit olan Binbaşı Urfan Velizade'nin eşi Gönül Velizade, eşinin Türkiye'de Hava Harp Okulu'ndan pilot yüzbaşı olarak mezun olduğunu belirterek, "Eşim topraklarımızın işgalden kurtarılmasında kahramanca şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için davet etti bizi. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah ordumuzu korusun. Biz iki millet bir devletiz. Buraya geldiğimde 3 tane pilot kabri gördüm, çok duygulandım. Azerbaycan ve Türkiye'nin böyle askerleri ile gurur duyuyorum. Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLE GURUR DUYUYORUM'

Şehit Yarbay Reşad Kulliyev'in annesi Metanet Kulliyev, oğlunun Karabağ'da kahramanca şehit olduğunu ifade ederek, Azerbaycan ve Türkiye ile gurur duyduğunu belirtti. Metanet Kulliyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak "Allah bütün halkımızı korusun, biz kardeş halkız" dedi.