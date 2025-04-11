Azerbaycan ve Suriye Cumhurbaşkanları Antalya'da Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara Antalya'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye'deki geçici hükümetin Devlet Başkanı Ahmed el Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El-Şeybani ile bir araya geldi.