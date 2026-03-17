İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel durum ve ikili ilişkileri ele alarak, savaşta sivil hedeflerin korunması ve gerilimin son bulması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgesel durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bayramov, İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarından sonra verilen taahhüde uygun olarak, İran tarafından soruşturmaların tamamlanması önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Bayramov, Azerbaycan olarak savaşta sivil hedeflerin vurulmaması, askeri gerilime bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek, mevcut zorlukların müzakereler yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
