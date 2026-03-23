Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları Hazar bölgesinin güvenliğini görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hazar Denizi bölgesindeki güvenlik konuları ve ikili ilişkiler hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgesel gelişmeleri ve Hazar Denizi bölgesindeki güvenlik konularını ele aldı.

Görüşmede bölgesel durum değerlendirilirken, askeri gerilimin sona erdirilmesine yönelik olası çabalar ele alındı. Taraflar ayrıca Hazar Denizi bölgesinde güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Bayramov, İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasına dair beklentilerini yineledi.

Bakanlar ayrıca Azerbaycan ile İran arasındaki ikili ilişkiler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni gelişme
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt