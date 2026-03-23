Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları Hazar bölgesinin güvenliğini görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgesel gelişmeleri ve Hazar Denizi bölgesindeki güvenlik konularını ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Erakçi telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel durum değerlendirilirken, askeri gerilimin sona erdirilmesine yönelik olası çabalar ele alındı. Taraflar ayrıca Hazar Denizi bölgesinde güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Bayramov, İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin soruşturmanın tamamlanmasına dair beklentilerini yineledi.

Bakanlar ayrıca Azerbaycan ile İran arasındaki ikili ilişkiler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.