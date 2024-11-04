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Azerbaycan ve İran'dan Hazar Denizi'nde Ortak Tatbikat

Azerbaycan ve İran'dan Hazar Denizi'nde Ortak Tatbikat
Haberler
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Haberler
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Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata Azerbaycan'a ait 2 gemi ve 100 askeri personel katıldı. Tatbikat, askeri işbirliğini pekiştirmek amacıyla yapıldı ve tüm görevler başarıyla tamamlandı.

Azerbaycan ve İran deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenlediği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke genelkurmay başkanları arasında imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'a ait 2 gemi ve 100 askeri personelin yer aldığı AZIREX-2024 tatbikatında gemi kazalarında kurtarma ve tıbbi yardım, arama kurtarma çalışmaları ve gemi güvenliğinin sağlanması gibi görevlerin icra edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ile İran arasındaki askeri işbirliğini pekiştirmek amacıyla yapılan tatbikatta tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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